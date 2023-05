Hailey Bieber bang om kinderen te krijgen met Justin: “Ik ween er regelmatig om”

Celebrities KIJK. Zangeres Florence + the Machine barst in tranen uit wanneer ze eigen nummer in Mar­vel-film hoort

Het laatste deel van ‘The Guardians of the Galaxy’ laat niemand onberoerd, ook de zangeres van de band Florence + the Machine niet. Florence Welch (36) vond de Marvel-film al heel emotioneel, maar wanneer ze haar eigen nummer op het einde van de film hoort, breekt ze helemaal. “Ik heb de hele film gehuild, maar toen The Guardians of the Galaxy begonnen te dansen op ‘Dog Days Are Over’ ging ik door het lint”, schrijft ze op TikTok. “Het door superhelden geobsedeerde meisje in mij kan niet geloven dat dat is gebeurd.”