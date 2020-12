Hadise breekt met haar geliefde: “Soms werkt het niet”

“Liefde is zo mooi", schreef Hadise op sociale media. “Alles is mooi wanneer er liefde is. Het is het enige gevoel waarvan niemand bang moet zijn om het te ervaren. Maar soms werkt het niet. Daarom heb ik deze beslissing genomen, die ik nu met jullie wil delen. Ik heb mijn relatie met Kaan beëindigd. Ik wens hem veel succes en geluk in zijn leven.”