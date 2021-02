Hadden de media een aandeel in miserie van Britney Spears: “Presentatoren, fotografen en zelfs politici worden ter verantwoording geroepen”

Of Britney Spears zelf gelukkig is met de documentaire over haar opkomst, neergang en aanstaande wederopstanding – we weten het niet, al zijn er rooksignalen waargenomen vanaf haar Instagram-account. De zangeres is niet benaderbaar en wie iets van haar wil weten, moet door een muur van toezichthouders zien te breken. Britney Spears staat nog altijd onder curatele. Of zoals haar fans al een paar jaar roepen: zij is een gevangene, een moderne slaaf.