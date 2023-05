Had jij ze nog herkend? Acteurs Steven Guttenberg en Kim Cattrall houden kleine 'Police Academy’-reünie

CELEBRITIES Karen Gillan ging naar relatiethe­ra­pie in make-up van ‘Guardians of the Galaxy’: “De therapeut kreeg de slappe lach”

Karen Gillan (35), bekend van ‘Guardians of the Galaxy’, had onlangs een gênant moment met haar therapeut. De Schotse actrice was op een opnamedag vergeten dat ze relatietherapie had. Uiteindelijk kwam ze te laat én in de extravagante make-up van haar personage ‘Nebula’ opdagen. Dat vertelt ze in een interview met ‘Entertainment Tonight’.