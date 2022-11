Had jij de Amerikaanse rapper herkend? Diddy gaat helemaal los voor Halloween en verkleedt zich als ‘The Joker’

Celebrities Matthew Perry over zijn voorkomen in ‘Friends’: “Aan mijn gezicht kon je zien welke drugs ik gebruikte”

Het is geen geheim meer dat Matthew Perry (53) het in zijn komende memoires ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ uitgebreid zal hebben over zijn strijd met drugsmisbruik. Maar ondanks dat het boek pas op 1 november in de rekken ligt, heeft de acteur zich er wel al over uitgelaten: “Aan de hand van mijn gewicht en baardlengte kan je zien hoe ernstig mijn drugsgebruik was.”

