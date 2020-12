Haarstyliste One Direction verklapt: “Ze hadden seks met zowat alle vrouwen die met hen werkten”

Lou Teasdale werkte sinds het prille begin bij ‘The X Factor' voor One Direction, tot ze in 2016 de pauzeknop induwden. De perfecte persoon om wat geheimen van achter de schermen te delen. En daar ging het bij momenten nogal pikant aan toe, zegt ze in The Sun. De jongens - Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson en Liam Payne - doken namelijk met de regelmaat van de klok het bed in met de vrouwen die met hen samenwerkten. En sommige meisjes vielen ook als een blok voor hen, wat de situatie er niet makkelijker op maakte. “Sommige mensen denken meteen dat het liefde is, maar dat is het niet", zegt Lou. “Het is de snelste manier om je job te verliezen. Wanneer ze een nieuwe vriendin hebben, willen ze jou niet meer in de kamer."