“Haar vader heeft haar destijds gered”: fans van Britney Spears woest na interview met ex Kevin Federline

Kevin Federline gaf zondagavond een interview aan ‘60 Minutes Australia’. Zijn antwoord op de vraag of Britneys vader de juiste beslissing nam om de controle over haar leven over te nemen, sloeg in als een bom. “Ik heb 100 procent het gevoel dat hij haar destijds redde”, klonk het. Verder was hij naar eigen zeggen niet betrokken bij de details van de curatele. “Ze waren gewoon bezorgd en haar vader deed er alles aan om haar te helpen. Dat is alles wat ik weet.” En die stelling viel niet in goede aarde bij de Britneyfans. Op Twitter barstte zowaar een bom. “Hij moet Britney met rust laten”, lezen we onder andere.

(Lees verder onder de tweets.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Samen met Britney deelt Kevin twee zonen: Sean (16) en Jayden (15). Tijdens het interview vertelde hij dat de jongens blij waren toen hun moeder weer ‘vrij’ was. “Ze waren allebei zo blij voor haar. Het ging niet altijd om wat juist is. Het ging over wat hun moeder wilde.” Federline stelde daarbovenop dat hij het erg belangrijk vindt dat zijn zonen een goede band onderhouden met hun grootouders Jamie en Lynne Spears. “Zij zijn dichte familie van mijn kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze met hen een goede relatie hebben, wat er ook gebeurt.”

Kevin en Britney leerden elkaar kennen in 2004. In juli, na amper drie maanden daten, verloofden ze zich. In september van dat jaar stapten ze in het huwelijksbootje. Dat huwelijk werd bezegeld met hun eerste zoon Jayden in 2005 en hun tweede zoon Sean in 2006. Helaas mocht het gezinsgeluk niet lang duren, want in november 2006 vroeg de popster de scheiding aan. Die raakte in 2007 rond.

BEKIJK OOK

LEES OOK