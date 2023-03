“Haar theorie komt overeen met de wetenschap”: expert kiest kant van Gwyneth Paltrow in proces rond ski-ongeval

CelebritiesHet proces tussen Gwyneth Paltrow en Terry Sanderson is volop aan de gang. Op dinsdag riepen de advocaten van de actrice een nieuwe getuige op. Volgens dokter Irving Scher, een ingenieur in de biochemie, komt de versie van de Goop-oprichter overeen “met de wetten van de fysica”.

Scher weerlegde op dinsdag de verklaringen van eerdere getuigen. Volgens de man kloppen hun analyses niet. Hij is er naar eigen zeggen namelijk niet in geslaagd om andere mogelijke scenario’s te vinden. Vervolgens kregen de aanwezige juryleden van de ingenieur een lesje in de fysica, want om zijn getuigenis kracht bij te zetten, schreef Scher een aantal berekeningen op een groot, wit bord. De theorie van dokter Richard Boehne, die de rechtbank eind vorige week te horen kreeg, is volgens de ingenieur ook niet mogelijk. Indien de theorie van dokter Boehne zou kloppen dan hadden de verwondingen van Sanderson “veel erger moeten zijn”.

Enige optie

“De versie van mevrouw Paltrow komt overeen met de wetten van de fysica en hoe mensen draaien en roteren”, aldus de man. “Dokter Boehne kan niet concluderen dat Gwyneth Paltrow bovenop Terry Sanderson geland is. Zijn berekeningen zijn fout.” Hij vervolgt: “Ik geloof dat Paltrows versie mogelijk is. Haar theorie is de enige die overeenkomt met de wetenschap.” Verder heeft de ingenieur ook de theorie van Sanderson, de andere partij in de rechtszaak, onderzocht. “Volgens mijn berekeningen zijn zijn beweringen onmogelijk.”

Afgelopen dinsdag werd er ook nog een andere getuige opgeroepen: Paul Baugher, een professionele skiër. Volgens Baugher heeft Paltrow nooit de controle verloren. Al kon de man niet hetzelfde zeggen over Sanderson. “Ook al heeft hij maar eventjes het overzicht verloren: dat is roekeloos skiën. Zelfs al was het tijdelijk.”

