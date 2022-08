Haar personal trainer verklapt: zo ziet het fitnessregime van Victoria Beckham eruit

CELEBRITIES Actrice Anne Heche was onder invloed van cocaïne tijdens ongeval: “Ze zal niet meer wakker worden”

Anne Heche (53), bekend van de soap ‘Another World’ en de film ‘Six Days Seven Nights’, zal haar ongeval waarschijnlijk niet overleven. Dat heeft een woordvoerder van de familie laten weten. De Amerikaanse actrice, die in het verleden een relatie had met Ellen Degeneres (64), ligt in een coma nadat ze afgelopen vrijdag met haar wagen tegen een gevel reed. Daarbij zou ze onder invloed van cocaïne zijn geweest. “Heche heeft zware hersenschade opgelopen en wordt in leven gehouden om te bepalen of haar organen nog levensvatbaar zijn”, aldus de woordvoerder.

12 augustus