“Haar man ging ervandoor met de babysitter”: het bewogen liefdesleven van Olivia Newton-John

Olivia Newton-John trouwde in 1984 met de elf jaar jongere Matt Lattanzi. Twee jaar later kreeg het koppel een dochtertje, Chloe Rose Lattanzi. Het koppel verhuisde later van Malibu in California naar het Australische Byron Bay, om er op een boerderij hun dochter op te voeden.

Omdat Matt in 1993 werkte als acteur voor de Australische soap ‘Paradise Beach’, had het koppel een helpende hand nodig voor de opvoeding van hun dochter Chloe. Daarvoor werd Cindy Jessup ingeschakeld. Een jonge vrouw van 23 jaar die al snel heel close werd met het gezin. Toen Olivia in 1992 gediagnosticeerd werd met borstkanker, zamelde Cindy zelfs geld in voor diens kankerstichting.

Maar de hechte band tussen Newton-John en Jessup nam af toen Olivia begon te vermoeden dat Cindy en Matt een affaire hadden met elkaar. Het bedrog van Matt mondde uit in een scheiding in 1995. Daarna begon hij een echte relatie met Cindy Jessup. Later stapte hij ook met haar in het huwelijksbootje. Matt was toen 40 en Cindy was er 25.

Hartverscheurend

Newton-John verwees steeds naar de scheiding als een zeer pijnlijke periode in haar leven. Het was volgens haar ook vooral haar ziekte die aan de oorsprong lag van hun breuk en niet enkel zijn bedrog.

Aan de Daily Mail vertelde Olivia: “Ik denk dat ons huwelijk sowieso niet overeind was gebleven. Ik ben eigenlijk blij dat het vroeger is geëindigd daar mijn ziekte.” De ‘Grease’-actrice voegde er ook aan toe: “Het was pijnlijk, maar we maakten geen schijn van kans meer als koppel. We hebben wel altijd geprobeerd om vriendelijk te blijven tegen elkaar omdat we natuurlijk een kindje delen. Want zij is het allerbelangrijkste in ons leven en daar willen we nooit over vechten.”

Twee jaar na haar scheiding kreeg Olivia een knipperlichtrelatie met cameraman Patrick McDermott. Negen jaar later raakte hij vermist tijdens een nachtelijke visserstocht in Los Angeles. Hij werd nooit teruggevonden. In 2008 vond Olivia wel opnieuw het geluk bij John Easterling. Ze trouwden in 2008 en vormden een koppel tot aan haar dood.

