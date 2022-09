Haar in de boter tussen Victoria Beckham en schoondochter? “Ze stormde huilend naar buiten tijdens het huwelijk”

CelebritiesNicola Peltz (27) en Brooklyn Beckham (23) zijn dan wel al enkele maanden getrouwd, maar ondertussen zijn er toch nog enkele details opgedoken over hun huwelijk. Volgens bronnen zou de aanwezigheid van Victoria Beckham (48) namelijk voor heel wat spanningen gezorgd hebben. “Zijn speech ging alleen maar over hoe geweldig Victoria wel niet is. Nicola was werkelijk razend.”

De problemen zouden begonnen zijn tijdens de receptie. Volgens bronnen stormde Nicola in het midden van de receptie plots naar buiten. Daarnaast zou de echtgenote van Brooklyn Beckham ook in tranen uitgebarsten zijn. Aanleiding voor de hele heisa was een speech van de zanger Marc Anthony, meteen ook een goede vriend van de familie Beckham. Hij zou tijdens de receptie een speech gegeven hebben die volledig in het teken stond van Victoria. “Het was echt een ode aan Victoria. Het ging alleen maar over hoe geweldig zij wel niet is”, aldus een bron. Nicola, die volgens de insider graag in het midden van de belangstelling staat, kon de woorden van de zanger maar moeilijk verkroppen. “Ze was echt razend”, klinkt het verder nog.

Ruzie op de dansvloer

Een andere bron bevestigde dat Nicola inderdaad over haar toeren was tijdens de receptie, maar dan wel om een andere reden. De insider in kwestie beweert namelijk dat Victoria de openingsdans van Nicola en Brooklyn “gestolen heeft”. Eerder raakte al bekend dat het koppel voor het nummer ‘Can’t Help Falling in Love’ van Elvis Presley gekozen had, maar volgens bronnen zouden de twee uiteindelijk toch gekozen hebben voor een ander nummer: ‘You Sang to Me’, een nummer van Marc Anthony. Vlak voor aanvang van het liedje zou Nicola de zaal verlaten hebben. Blijkbaar dacht de bruid dat Anthony hen zou introduceren en er een speciaal moment van zou maken. Alleen zou dat uiteindelijk niet gebeurd zijn. De bron stelt namelijk dat de zanger “het nummer op vraag van Victoria, en zonder enige waarschuwing, aangepast heeft naar een moeder-zoondans”. Bovendien zouden ook de aanwezige gasten gemerkt hebben dat “er iets vreemd aan de hand was”. En ook het bruidspaar zelf zou zich “raar” gedragen hebben. Zij dachten immers dat het een speciaal moment voor hun tweetjes ging worden.

De geruchten dat er een haar in de boter zit tussen Nicola Peltz en Victoria Beckham doen wel al langer de ronde. De spanningen tussen Nicola en Victoria zouden begonnen zijn nadat de blondine ervoor gekozen had om geen trouwjurk van haar schoonmoeder te dragen. De echtgenote van Brooklyn droeg op haar grote dag namelijk een jurk van Valentino. Volgens een bron zou Nicola zelfs nooit van plan geweest zijn om een ontwerp van Victoria te dragen. “Ze heeft haar een jurk laten ontwerpen, maar ze was nooit van plan om deze te dragen. Ze heeft gewoon veel andere getalenteerde designers als vrienden”, aldus de bron. “Stel je voor: je hebt schoonouders die zeggen dat ze de beste gehaktballen te maken. Maar eigenlijk heb je zelf een hekel aan gehaktballen en laat je ze gewoon maken. Dat is exact wat er hier gebeurd is. Ze was nooit van plan om een jurk van Victoria te dragen.”

Een tijdje geleden vertelde Nicola zelf nochtans een heel ander verhaal. “Ik was van plan om een ontwerp van Victoria te dragen en ik zag het ook helemaal zitten”, klonk het in een interview met ‘Variety’. “Maar na een paar maanden kwam ze tot het besef dat haar atelier het niet kon doen en moest ik plots een andere jurk zoeken.”

