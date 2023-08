Haalde Alec Baldwin dan toch de trekker over? Acteur mogelijk toch aangeklaagd na nieuw forensisch rapport

Celebrities Was Johnny Depp dan tóch schuldig? Nieuwe Net­flix-do­cu zaait twijfel over uitspraak van ‘monster­pro­ces’

In juni 2022 kwam er een einde aan het ‘monsterproces’ tussen Johnny Depp (60) en Amber Heard (37). Maar nu krijgt de wereld de kans om deze veelbesproken confrontatie tussen de twee Amerikaanse acteurs opnieuw te beleven in een nieuwe Netflix-documentaire. Vanaf 16 augustus verschijnt de driedelige docureeks ‘Depp v Heard’, die twijfel zaait onder kijkers of het juiste oordeel wel werd geveld. Was Depp dan toch niet zo onschuldig? Wat met alle schadevergoedingen? En hoe moet het nu verder?