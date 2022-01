Gwyneth Paltrow zegt te houden van Dakota Johnson, de nieuwe vriendin van haar ex Chris Martin

Dat de Oscar-winnares het goed kan vinden met de vriendin van haar ex is niet onbekend. De twee actrices zijn vorig jaar nog samen gespot bij een modeshow in Los Angeles. Martin en Paltrow gingen in 2015 uit elkaar. De twee hebben samen twee kinderen, Apple en Moses. Paltrow hertrouwde in 2018 met de producer Brad Falchuk. De koppels werden al vaak samen op dubbeldate gespot.