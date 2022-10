Gwyneth Paltrow over de vriendschap met haar ex-verloofde Brad Pitt: “Ik hou van hem, hij is een geweldig persoon”

“Toen we voor het eerst uit elkaar gingen, waren we geen vrienden”, vertelt Gwyneth aan ‘Entertainment Tonight’. “Maar negentien jaar geleden vonden we elkaar dan toch terug en sindsdien houden we contact. Ik hou van hem, hij is een geweldig persoon. Daarnaast is hij ook een straffe ondernemer en heeft hij een creatieve geest.”

Twee decennia na haar romance met Pitt vierde Paltrow onlangs haar vierjarig huwelijksjubileum met producer Brad Falchuk (51). Over de vriendschap van zijn vrouw met Brad maakt hij zich volgens haar totaal niet druk. “Mijn man oordeelt daar absoluut niet over, hij is heel zeker over onze relatie. Hij vindt het juist leuk aan me dat ik geloof in conscious uncoupling (als ex-partners bij een scheiding hun gevoelens de baas houden red.). Of je nu afscheid neemt van een collega of van een liefdespartner, ik geloof dat als je ooit veel investeerde in iemand het de moeite waard is om die persoon in je leven te houden. Zo kan je echt leren uit de stukgelopen relatie. Het is volgens mij interessant om de waarde die iemand ooit vervulde in je leven te koesteren.”