Gwyneth Paltrow: “Mijn zoon is er trots op dat ik vibrators verkoop”

Kourtney Kardashian met honderden rozen én knoert van een ring ten huwelijk gevraagd

18 oktober Kourtney Kardashian (42) is zondag bij een hotel aan het strand in Montecito, Californië ten huwelijk gevraagd door haar vriend Travis Barker (45). De Blink-182-drummer had de plek waar hij op zijn knieën ging laten versieren met honderden rode rozen en kaarsen. Dat schrijft TMZ.