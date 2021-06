Gwyneth Paltrow: “Mijn dochter heeft nog geen enkele film van me gezien”

In haar lange carrière heeft Gwyneth Paltrow een hele hoop films bij elkaar geacteerd, maar dochter Apple heeft er nog geen één gezien. “Mijn kinderen hebben nog geen enkele film van me gezien”, vertelde Gwyneth in ‘Shop Today With Jill Martin’. “Ik bedoel, volgens mij heeft mijn zoon wel die ‘Iron Man’-films gezien, maar ik denk niet dat mijn dochter me ooit heeft zien acteren. Ze vindt het gek als ik op het scherm te zien ben. Ze zegt dat ze me liever hier heeft", waarna Gwyneth beide handen over haar hart plaatst.