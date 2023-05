Gwyneth Paltrow klapt uit bed over bekende exen: “Ben Affleck was zeer behendig tussen de lakens”

CelebritiesIn de podcast ‘Call Her Daddy’ - bekend om alle openhartige sekspraat - deed Gwyneth Paltrow (50) haar boekje open over haar bekende exen Brad Pitt en Ben Affleck. Op de vraag wie van de twee acteurs het beste was in bed, had ze een opvallend antwoord klaar.

Net als andere Hollywoodsterren, heeft ook Gwyneth Paltrow heel wat A-list celebs op haar liefdes-cv staan. Midden jaren ‘90 vormde ze een item met Brad Pitt. Zij leerden elkaar kennen op de set van ‘Seven’. “En het was meteen liefde op het eerste gezicht”, herinnert Gwyneth zich. Het koppel verloofde zich zelfs eind 1996, maar de relatie hield geen stand. “Ik was nog zo jong en wist niet wie ik was, dat moest ik nog volop ontdekken.” Toch deed de breuk flink pijn: “Ik was zo verdrietig toen Brad en ik uit elkaar gingen. Het was de juiste beslissing, maar het was zeer moeilijk.”

Tussen 1997 en 2000 had Gwyneth dan weer een veelbesproken romance met Ben Affleck - meneer Jennifer Lopez dezer dagen. Of hij beter is in bed dan Brad, wou podcasthost Alex Cooper weten. “Ze zijn alletwee fantastische kussers”, stelt Paltrow haar antwoord even uit. “Tussen mij en Brad was er zoveel chemie en aantrekking, hij was toen de liefde van mijn leven. En Ben was dan weer op technisch vlak zeer behendig in bed.”

Ook over ex-man en Coldplay-zanger Chris Martin was de Oscar-winnares openhartig. “Ik zou zo opnieuw trouwen met hem. Want hij gaf me de liefdes van mijn leven: mijn kinderen.”

