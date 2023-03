Gwyneth Paltrow haalt slag thuis in proces rond ski-ongeval

CELEBRITIESHollywoodster Gwyneth Paltrow (50) heeft donderdag haar slag thuis gehaald tijdens een rechtszaak over een skiongeval. Acht juryleden in de staat Utah oordeelden dat de actrice geen schuld had aan een ongeval dat in 2016 plaatsvond, waarover discussie was ontstaan over wie tegen wie skiede. “Ik ben blij met de uitspraak en waardeer al het harde werk”, klinkt het enthousiast bij Paltrow.

De acht juryleden vonden dat de eiser, Terry Sanderson (76), volledige schuld treft. Hij moet Paltrow een symbolische schadevergoeding van één Amerikaanse dollar betalen. De Goop-oprichter is naar eigen zeggen zeer blij met de uitspraak van het proces. “Ik had het gevoel dat de valse bewering mijn integriteit in gevaar bracht”, verklaart Paltrow een uur na het verdict op Instagram. “Ik ben blij met de uitspraak en ik waardeer al het harde werk van rechter Holmberg en de jury. Ik wil hun bedanken voor de attentheid bij het behandelen van deze zaak.”

Bij het verlaten van de rechtbank fluisterde de actrice naar verluidt tegen Sanderson: “Ik wens je het beste.” Hij antwoordde: “Danku, schat.” Inmiddels liet Sandorson aan ‘Extra' weten dat hij “zeer teleurgesteld” is over de uitspraak. “Als beroemde persoon heb je al een bepaalde geloofwaardigheid. Wie wil het opnemen tegen een beroemdheid? Het is geen wonder dat ik aarzelde", klinkt het.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Instagram

Mentale schade

In 2019 spande de skiër, Terry Sanderson, een zaak aan tegen Paltrow. Hij eiste drie miljoen dollar van haar omdat ze - zo beweerde hij - tegen hem was geskied op een skipiste in Utah. Sanderson verklaarde dat Paltrow op een "gevaarlijke" manier tegen hem was geskied, alvorens weg te rennen en hem bewusteloos achter te laten. Hij liep bij de botsing gebroken ribben en een hersenletsel op, maar zei dat hij ook blijvende mentale schade heeft. Paltrow diende op haar beurt een tegenklacht in en zei dat de man tegen haar was geskied en dat zij dus geen schuld trof. Ze eiste een symbolische dollar voor de geleden schade.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Terry Sanderson na het horen van het vonnis. © ANP / EPA

Op sociale media werd gesmuld van het 'skiproces'. Modebloggers schreven verschillende posts over de rechtbankoutfits van Paltrow en ook de advocate van Sanderson was kop van jut, omdat zij nogal onder de indruk leek te zijn van de Hollywoodster, die meermaals het nieuws haalde met grappige quotes. Toen haar gevraagd werd wat voor invloed de crash op Paltrow had, antwoordde ze resoluut: “Ik heb een halve dag minder kunnen skiën." Op een ander moment moest de actrice zich verontschuldigen voor haar taalgebruik. “Dat is niet mijn gewoonte”, zei ze tegen de rechtbank.

KIJK. Rechtbank toont reconstructievideo van ski-ongeval Gwyneth Paltrow: “Geen echt bewijs”

LEES OOK: