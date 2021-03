Gwyneth Paltrow geeft toe: “Ik heb nooit willen scheiden”

“Tijdens die scheiding heb ik zoveel geleerd over wat ik helemaal niet wilde", zei Gwyneth Paltrow in de podcast ‘Anna Farris Is Unqualified’. “Ik heb nooit willen scheiden. Ik heb nooit gewild dat ik niet meer getrouwd zou zijn met de vader van mijn kinderen.” Maar het leven liep dus anders. In 2014 gingen Gwyneth en haar echtgenoot, Coldplay-zanger Chris Martin, na een huwelijk van elf jaar uit elkaar. Ze hebben twee kinderen samen, Apple (16) en Moses (14).

“Ik heb tijdens dat proces meer over mezelf geleerd dan ik ooit voor mogelijk had gehouden", vervolgde Gwyneth. “Omdat ik me concentreerde op m’n eigen aansprakelijkheid, ben ik er vervolgens in geslaagd om een geweldige man te vinden en iets op te bouwen dat ik voordien nooit had." Daarmee verwees ze naar haar huidige huwelijk, met producent Brad Falchuk. “Ik was bang, want het is iemand die intimiteit en communicatie eist, op een manier die ik niet kende. Wanneer ik ruzie maak, dan sluit ik me af. Ik verlaat de kamer. En hij zei: ‘Nee, dat ga je absoluut niet doen. We gaan samenzitten en dit uitklaren.' Hij eist dat ik eerlijk met mezelf ben op een manier die moeilijk voor me is, maar die me wel helpt groeien.”