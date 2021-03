Gwyneth Paltrow geeft advies: “Breng een beetje porno in je relatie”

MeToo

Het advies is ongetwijfeld goed bedoeld, maar niet iedereen is even enthousiast. Gwyneth heeft heel wat invloed in de MeToo-beweging en zij vinden nu dat het boegbeeld ongeloofwaardig overkomt, nu ze porno aanraadt. “Ik vrees dat het bespreken van leuke aspecten in ethische porno een zorgwekkende afleiding is van de realiteit van de reguliere online pornografie. In werkelijkheid zal de porno-industrie of de impact ervan niet veranderen door een paar ethische bedrijven”, zegt Claire McGlynn, hoogleraar rechten aan de universiteit van Durham en een expert in pornografie, in een reactie aan The Daily Mail.