Gwyneth Paltrow dronk 7 dagen per week tijdens de lockdown: “Ik ben volledig van de rails gegaan”

Celebrities Marilyn Manson alweer beschul­digd van verkrach­ting en brainwas­hing: “Ik heb een monster overleefd”

6 mei Ashley Morgan Smithline (36), een ex-vriendin van Marilyn Manson (52), beschuldigt hem van seksueel geweld en manipulatie. Ze is de zoveelste in een lange rij vrouwen daar naar voren komt met straffe getuigenissen over de shockrocker. “Hij heeft me verkracht”, onthult ze. “Hij is een monster en het is een wonder dat ik er nog ben.”