Gwyneth Paltrow aangeklaagd om ontplofte geurkaars

De man kocht de geurkaars die zou ruiken naar de vagina van Gwyneth. Al na een paar uur branden zou de kaars ontploft zijn. Hoewel hij niet gewond raakte, had het volgens de man een pak slechter kunnen aflopen. Hij vindt dat er in de gebruiksaanwijzing onvoldoende wordt gewaarschuwd voor mogelijke risico's en eist dus een schadevergoeding. Dat staat volgens TMZ te lezen in de aanklacht.

Goop maakt zich geen zorgen over de aanklacht. "We zijn ervan overtuigd dat deze bewering niet serieus is en een poging is om geld te verdienen aan een product dat veel media-aandacht heeft gekregen. We staan achter de merken die we voeren en de veiligheid van de producten die we verkopen", laat een woordvoerder weten.