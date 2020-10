Gwen Stefani gaat trouwen met Blake Shelton

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Gwen Stefani kocht een huis met haar vriend Blake Shelton: “Ze durft zich eindelijk weer te settelen”

25 oktober Na vijf jaar heeft Gwen Stefani (51) het aangedurfd om een huis te kopen met haar geliefde, de populaire Amerikaanse countryzanger Blake Shelton (44). Een belangrijke stap voor de No Doubt-zangeres en The Voice-coach, want haar geloof in de liefde werd al zwaar op de proef gesteld.