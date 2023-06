Grote zorgen om 'spilzieke' zoon van Céline Dion: “Hij jaagt zijn hele erfenis erdoor”

Celebrities “Sindsdien geen werk meer gehad”: Sharon Stone voelt zich genegeerd door Hollywood na beroerte

In de jaren negentig bereikte Sharon Stone (65) grote successen toen ze te zien was in films als ‘Total Recall’ en ‘Basic Instinct’. De laatste jaren is er veel minder werk voor haar, maar daar had Stone zelf weinig invloed op. De actrice is van mening dat ze compleet genegeerd werd door Hollywood nadat ze in 2001 een levensbedreigende beroerte kreeg.