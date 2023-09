Grote verbazing in Amerikaanse ‘Masked Singer’: Demi Lovato steelt de show als ‘anonieme muis’

De popster neemt niet deel aan de wedstrijd, maar voelde zich wel geroepen om het 10e jubileum van het programma mee te vieren. “Toen ik erachter kwam dat ‘The Masked Singer’ een mysterieuze gast nodig had om hun mijlpaal van het 10e seizoen te vieren, wist ik dat ik het juiste knaagdier voor de klus was”, klonk het in de voice-over van het figuurtje. “Ik ben op jonge leeftijd beginnen werken. Maar mijn grote doorbraak kwam toen ik mijn stem kon laten horen. Toen mijn toekomst er aan de buitenkant rooskleurig uitzag, worstelde ik met demonen aan de binnenkant. Hoe meer ik duwde, hoe meer ik voelde dat ik wegglipte. Ik zat gevangen op een pad van verkeerde beslissingen. En uiteindelijk bereikte ik het dieptepunt. Maar dat was de wake-up call die ik nodig had om eindelijk te beseffen dat ik nog zoveel meer te leven had. Nu heb ik het tot mijn missie gemaakt om vreugde te zoeken waar ik maar kan. En dat is precies wat ik hier doe. Het wordt tijd dat ik langskom. Jullie raden mij allemaal de afgelopen negen seizoenen! Maar als dit masker afgaat, zul je zien dat er geen muis is zoals ik.”