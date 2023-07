Grote onzekerheid bij Scientology na 'het schandaal te veel': “Zelfs Tom Cruise lijkt wat afgedwaald van zijn geloof”

Ring van Tupac Shakur in New York geveild voor miljoen dollar

Een ring die door de in 1996 doodgeschoten Amerikaanse rapper Tupac Shakur zelf ontworpen werd en die hij droeg tijdens zijn laatste publieke optreden, is in New York voor ruim een miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) geveild. Tijdens de veiling brak een biedstrijd uit, zo meldt veilinghuis Sotheby’s dinsdag. Wie de ring uiteindelijk op de kop tikte werd niet bekendgemaakt.