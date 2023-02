Grote liefde tussen Brad Pitt en Ines de Ramon: “Hij heeft haar al voorgesteld aan zijn kinderen”

Hoewel Pitt nog steeds verwikkeld zit in de bittere vechtscheiding - die inmiddels al zeven jaar aan de gang is - met Angelina Jolie, heeft hij eindelijk de liefde opnieuw gevonden. In november 2022 begon de acteur te daten met Ines de Ramon. Volgens een dichte bron bij de ster is het koppel in de afgelopen drie maanden onafscheidelijk geworden. Hun hechte band heeft onder andere te maken met het feit dat ook Ines haar huwelijk zag stukgaan. In september 2022 zette ze een punt achter haar huwelijk met Paul Wesley. ‘The Vampire Diaries’-acteur vroeg op 17 februari de scheiding aan. Brad en Ines vinden de broodnodige steun bij elkaar tijdens hun eigen juridische strijd.

De liefde tussen de twee is serieus. Een dichte bron onthulde aan ‘Daily Mail’ dat Brad zijn nieuwe vlam “heeft voorgesteld aan de meeste van zijn zes kinderen”: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne. Nochtans is er nog steeds een rommelige voogdijstrijd met zijn ex-vrouw Angelina aan de gang. De kinderen zijn dan ook meestal bij hun mama. Zo spendeerde de Amerikaanse actrice afgelopen maandag de volledige dag met Zahara Jolie Pitt in New York City.

Volledig scherm Angelina Jolie met haar kinderen. © Photo News

Uit de schijnwerpers

Wat Angelina te zeggen heeft over de vurige nieuwe romance tussen Brad en Ines, kan de acteur maar weinig schelen. “Het maakt hem niets uit wat Angelina ervan vindt. Hij wil dat ze weet dat hij gelukkig is met iemand anders", verklaart de dichte bron. Over de ex-man van Ines maakt de Amerikaanse acteur zich ook geen zorgen. “Het kan hem niet schelen wat Paul van hem vindt, noch wat Paul ervan vindt dat hij met Ines uitgaat”, aldus de bron. Paul heeft intussen ook zelf een nieuwe vriendin. Rond dezelfde tijd dat Ines hand in hand werd gezien met de Amerikaanse acteur, begon Paul te daten met het 22-jarige model Natalie Zuckerberg.

Hoewel de kinderen zijn nieuwe partner al hebben ontmoet, houdt Brad zijn relatie liever nog even uit de schijnwerpers. “Brads relatie met Angelina was zo’n spraakmakende ramp”, vertelt de bron. Hij heeft dan ook geleerd uit zijn fouten. “Met Ines is het precies het tegenovergestelde. Ze maakt totaal geen drama en is erg rustig.”

