Grote internationale artiesten als Ed Sheeran, George Ezra en Years & Years steunen Rode Kruis-Vlaanderen.

Op 24 februari zal het gewapende conflict in Oekraïne een volledig jaar aan de gang zijn. En alles wijst erop dat de oorlog nog niet meteen voorbij zal zijn. Daarom lanceert Rode Kruis-Vlaanderen een campagne met een aantal grote internationale artiesten, om blijvende aandacht en steun te vragen voor alle slachtoffers. Door de Oekraïense beelden te verwijderen uit hun populaire videoclips willen de artiesten samen met Rode Kruis-Vlaanderen oproepen om de slachtoffers te blijven steunen. Want het is de harde realiteit: er dreigen vandaag in het conflictgebied in Oekraïne veel mensen en infrastructuur te verdwijnen.

Het gaat in totaal over acht videoclips die in Oekraïne werden opgenomen: ‘2step’ van Ed Sheeran, ‘Paradise’ van George Ezra, ‘Frankenstein’ van Editors, ‘Never Let You Go’ van Rudimental, ‘Nico And The Niners’ van Twenty One Pilots, ‘Shine’ van Years & Years, ‘Let it happen’ van Tame Impala en ‘Malade’ van Roméo Elvis. Overal werd het Oekraïense beeldmateriaal verwijderd. En vanaf nu kan je de gloednieuwe versies van deze beroemde videoclip - een versie zonder decors of acteurs - vinden op de YouTube-pagina van Rode Kruis-Vlaanderen.