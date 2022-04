Grootouders Sydney Sweeney hadden erg aparte reactie op haar naaktscènes in ‘Euphoria’

CelebritiesSydney Sweeney (24), de actrice die schittert als Cassie Howard in ‘Euphoria’, was te gast bij ‘The Ellen DeGeneres Show’. Daar vertelde ze hoe haar grootouders in januari de prèmiere hadden bijgewoond van de pikante hitserie. Ze beweerde dat ze even was vergeten hoeveel naaktscènes erin zitten. Gelukkig hadden haar grootouders er geen probleem mee.

“Voor de première nodigde ik mijn hele familie uit en ik dacht niet echt na over alle naaktscènes”, vertelt de actrice. “Ik had zoiets van: ‘Het is een Hollywood première! Je moet komen!’ We zaten allemaal naast elkaar naar dat gigantische scherm te kijken”, zei ze. “Echt gigantische scherm”, benadrukte de actrice nogmaals om duidelijk te maken hoe gênant het voor haar was.

“Ik had er echt niet goed over nagedacht, ik was gewoon zo blij”, vertelt de actrice. Daarop vraagt Ellen DeGeneres hoe haar grootouders reageerden: “Ze zeiden dat ik de beste borsten in Hollywood heb”, lacht de actrice, gevolgd door een daverend applaus van het publiek. “Fantastisch dat je grootouders het zo goedkeuren”, zegt Ellen daarna nog.

Sweeney legde ook uit dat ze showrunner Sam Levinson nooit heeft gevraagd om meer naaktscènes uit het script te schrappen, ondanks eerdere opmerkingen die verkeerd zijn opgevat: “Ik heb hem nooit gevraagd om scènes te schrappen. Het werd verdraaid. Het was meer om te zeggen hoe respectvol Sam is en wat voor een ongelooflijke regisseur hij is. Hij zou me nooit iets laten doen waar ik me niet goed bij zou voelen.” ‘Euphoria’ staat bekend om zijn vaak uitdagende en pikante scènes waarbij een groep Amerikaanse middelbare scholieren worstelen met de problemen van seks, drugs en verschillende relaties.

