Grimes naar het ziekenhuis na paniekaanval

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Kate Winslet verkoopt giganti­sche loft van 4,7 miljoen euro in New York City

7 mei Oscar-winnares Kate Winslet (45) heeft haar penthouse in New York City verkocht. De ruime duplex kwam in november op de markt en beschikt over vier slaapkamers, drie en een halve badkamers en een dakterras. Eerder was de loft te huur voor 25.000 euro per maand.