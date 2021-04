‘Grey’s Anatomy’-ster en ex moeten van rechter op ‘anticonflictles’

Celebrities ‘Miami Vi­ce’-ster Don Johnson maakt komaf met het verleden: “Plots vielen er tienduizen­den beha’s uit de lucht”

3 april Vijf huwelijken, vijf kinderen, talloze liefdesaffaires. Don Johnson (71) heeft zijn deel glamoureuze vrouwen, drugs, drank en snelle auto’s gehad. Bij zijn huidige echtgenote Kelly is hij tot rust gekomen. Maar professioneel is hij nog even gepassioneerd als vijftig jaar geleden. “Ik had nooit gedacht dat ik ouder dan dertig zou worden”, zegt Don Johnson.