‘Grey’s Anatomy’-ster Ellen Pompeo kreeg zwijggeld om te verbergen hoe gemeen Patrick Dempsey was

Tijdens een interview in de radioshow van Tavis Smiley zei Washington dat Dempsey “geen aardige vent was, vanaf dag één”. Hij verwees ook naar Dempsey als “een complete tiran” die aanvoelde als een blok aan het been om een serie mee te maken. Washington zei ook dat Pompeo “zwijggeld” aannam van “niet nader genoemde partijen” om niets te vertellen over het gedrag van Dempsey. Dat gebeurde in 2017, rond de tijd dat de #MeToo-beweging voor het eerst opkwam. Daarna, eind 2017, tekende ze een contract van 20 miljoen dollar (17,3 miljoen euro) om door te gaan met ‘Grey’s Anatomy’, waardoor ze toen een van de best betaalde actrices werd. “En zij wilt hier rondlopen alsof ze de beschermer is van alle vrouwen en de feministische beweging”, zei Washington over zijn voormalige collega.