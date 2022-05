Greet De Keyser blikt vooruit op uitspraak rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard

CelebritiesNa een bittere juridische strijd van zes weken, komt er vandaag mogelijk een beslissing in de zaak tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (36). De jury ging vrijdagavond in beraad om te oordelen over de fout gelopen relatie tussen de twee acteurs. Amerika-correspondente Greet De Keyser volgde de rechtszaak mee vanop de eerste rij en vertelt in HLN Live wat er vandaag precies op het programma staat en wat de gevolgen zijn van de uitspraak.

Vandaag om 15u Belgische tijd is de jury opnieuw samengekomen om verder te delibereren over de zaak. De juryleden moeten beslissen wie schade heeft opgelopen door toedoen van de ander. Toch kregen ze zes weken lang veel meer informatie en alle details over de vete tussen Amber Heard en Johnny Depp: hoe ze ruzie maken, hoe ze te buiten gingen aan drank en drugs ... Maar Greet De Keyser vertelt dat de jury daar niet over moet oordelen. “Dit is een burgerlijke rechtszaak. De jury moet nu bepalen of Johnny Depp werk is verloren door het vernietigende opiniestuk van Amber Heard. Het kan ook zijn dat de jury bepaalt dat dit zijn eigen schuld is, omdat hij bijvoorbeeld te vaak dronken op de set stond. Maar kort gezegd gaat het dus over geld. De jury moet niet oordelen over hoe zwaar het fysieke en seksuele geweld tegen Amber Heard was.”

Wanneer de jury met een uitspraak gaat komen, is nog niet duidelijk “Het is geen gemakkelijke taak om een eenduidige conclusie te trekken uit wat ze gehoord hebben de afgelopen zes weken”, vertelt Greet De Keyser. Volgens haar kan het zeker nog een aantal uren of zelfs dagen duren voor we weten wie schuldig is. Eens die beslissing gemaakt is, wordt er ook nog bepaald hoe groot de schadevergoeding is die het slachtoffer krijgt. “We zijn zeker niet aan het einde toe van deze zaak.”

Voor een definitieve uitspraak is het dus afwachten op de beslissing van de jury, maar op sociale media oordelen veel mensen dat Depp al gewonnen heeft. “Hij heeft een heel professioneel team en zijn verdediging is zeer goed opgebouwd”, vertelt De Keyser. Vorige week was Kate Moss aan het woord voor het team van Depp. Zij had nog een relatie met de acteur en vertelde dat ze nooit iets gemerkt had van geweld. “Aangezien dit een van de laatste getuigenissen is, zit deze nog vers in het geheugen.” Daarnaast scoort Heard ook slecht op sociale media en heeft ze zelfs heel haar PR-team ontslagen. “Ze weet dat ze geen positief imago heeft. Mijn gevoel zegt dat de zaak voor Johnny Depp redelijk sterk is.”

Volledig scherm Amber Heard/Johnny Depp © ANP/EPA

LEES OOK: