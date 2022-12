‘Green Book’-acteur Frank Vallelonga jr. overleden, lichaam werd gedumpt op straat

CelebritiesActeur Frank Vallelonga jr. (60) is overleden. Zijn lichaam werd maandag op straat in New York gevonden nadat het er ‘s nachts was gedumpt, melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is onbekend, maar de eerste bevindingen wijzen op een overdosis.

De 60-jarige Vallelonga jr. is vooral bekend van zijn rol in het Oscarwinnende ‘Green Book’, een film gebaseerd op het leven van zijn vader. Het verhaal gaat over de opmerkelijke vriendschap tussen pianist Don Shirley (gespeeld door Mahershala Ali) en uitsmijter Frank ‘Tony Lip’ Vallelonga (Viggo Mortensen). Vallelonga jr. speelde de rol van oom Rudy en broer Nick was bij het drama uit 2018 betrokken als scenarist.

De politie in New York kreeg maandag, rond half vier ‘s morgens, een noodoproep. Een bewusteloze man zou in een industriezone in de wijk The Bronx liggen, klonk het. Toen de politie arriveerde, werd de man doodverklaard. Het zou gaan om Frank Vallelonga jr. Intussen werd ook de 35-jarige Steven Smith, de chauffeur van Vallelonga, gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht het lichaam te hebben verborgen. Volgens Smith gaat het om een overdosis. “Die kerel was al dood", klonk het. “Hij nam een overdosis. Ik heb er niets mee te maken.”

Het lichaam van Vallelonga jr. vertoonde volgens de lijkschouwer geen tekenen van verwondingen. Nader onderzoek moet uitwijzen waar hij precies aan is overleden. Vader Lip, in 2013 overleden, was een bekend acteur. Hij speelde onder meer in de HBO-hit ‘Sopranos’ waarin hij de rol van Carmine Lupertazzi vertolkte.