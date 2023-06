‘Grease’-actrice Stockard Channing quasi onherkenbaar op de rode loper

CELEBRITIESStockard Channing (79), bekend van haar rol als Rizzo in de iconische film ‘Grease’, werd recent gezien tijdens de première van ‘Medea’ in het West End Theatre in Londen. Al moesten aanwezigen wel twee keer kijken voor ze haar herkenden.

Op het ‘Medea’-event, dat eerder dit jaar plaatsvond, toonde Stockard dat ze het korte, donkerbruine haar dat zo kenmerkend was voor Rizzo, al lang achter zich had gelaten. In plaats daarvan koos ze voor langere en lichtere bruine lokken, waardoor ze er compleet anders uitzag. ‘Grease' is natuurlijk al 45 jaar geleden dus een rimpeltje extra is geen wonder, maar toch schrokken heel wat fans van haar uiterlijk. Er doen dan ook geruchten de ronde dat ze al enkele plastische ingrepen heeft ondergaan bij een slechte chirurg.

‘Grease’ is zonder twijfel een film die het leven van vele acteurs en actrices drastisch heeft veranderd. John Travolta en Olivia Newton John waren de grootste sterren, maar er waren ook andere acteurs die een onuitwisbare indruk achterlieten. Eén van hen was Stockard Channing, die de rol van Rizzo vertolkte, het hoofd van The Pink Ladies.

Volledig scherm Stockard Channing in haar rol als Rizzo in de film 'Grease' © CBS via Getty Images

Rizzo maakte van Stockard een echte ster, omdat ze op zeer overtuigende wijze een 18-jarige studente speelde, ondanks dat ze destijds zelf al 34 jaar oud was. Haar talent en veelzijdigheid als actrice werden later erkend toen ze werd genomineerd voor een Oscar voor Beste Actrice voor haar rol in de film ‘Six Degrees of Separation’ uit 1993.

Volledig scherm Stockard Channing op de première van 'Medea' © Dave Benett/Getty Images for @so

