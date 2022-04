Grappen over Oscar-incident van Will Smith en Chris Rock blijven niet uit bij uitreiking Grammy's

Celebrities ‘G.I. Ja­ne’-haarsty­list begrijpt reactie van Jada Pinkett Smith na opmerking van Chris Rock op Oscars niet

De wereld is nog in shock na de mep die Will Smith aan Chris Rock gaf nadat die laatste een grap maakte over Jada Pinkett Smiths kale hoofd door een ‘G.I. Jane’- referentie. Jada rolde met haar ogen toen de mop werd verteld en daarop besloot Will actie te nemen om zijn vrouw te verdedigen. De haarstylist van ‘G.I. Jane’, Enzo Angileri, begrijpt niet waarom de actrice aanstoot neemt aan de opmerking.

30 maart