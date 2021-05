Graham Norton openhartig over nacht waarop hij werd neergestoken: “Ik klampte een oud vrouwtje vast, want ik wilde niet alleen sterven”

CelebritiesDe Britse talkshowhost en Songfestivalpresentator Graham Norton (58) heeft in een podcast openhartig verteld over de avond waarop hij werd beroofd, neergestoken en voor dood werd achtergelaten. Hij was op dat moment nog een student aan de acteerschool in Londen. “Ik had schrik dat ik alleen zou sterven.”

Het voorval gebeurde in 1989, zo vertelt Norton in ‘How To Fail’, een podcast van journaliste Elizabeth Day. “Ik was naar huis aan het wandelen toen ik plots werd neergestoken”, legt hij uit. Het ging om een lukrake aanval die op geen enkele manier was uitgelokt. “Ik ben beroofd en daarna voor dood achtergelaten. Ik voelde dat ik heel veel bloed aan het verliezen was...” Graham verbleef in Engeland voor zijn studies. Hij had verder geen familie in de streek. “Iedereen woonde nog in Ierland. Ik had niet meteen door dat ik misschien wel eens kon doodgaan, gelukkig maar. Na een tijdje begon ik echter te merken dat ik me slap voelde en me niet kon bewegen.”

Niet veel later passeerde er een bejaard koppel; zij belden meteen een ambulance toen ze doorhadden wat er gebeurd was. “Ik weet niet exact wat me bezielde, maar ik klampte me vast aan die vreemde vrouw en vroeg of ze alsjeblieft mijn hand wilde vasthouden”, herinnert Norton zich. “Het was een soort instinct: ik wilde niet alleen sterven. Ik besef nu dat het een groot deel is van wat ons drijft als mensen en hoe we in elkaar zitten: we hebben menselijk contact nodig en willen niet in ons eentje doodgaan. Ik denk dat veel van onze beslissingen, zoals het nemen van een partner en het hebben van kinderen, daarmee te maken hebben. Aan het einde van de rit draait het maar om één ding: is er iemand om je hand vast te houden?”

Levensles

In het ziekenhuis kreeg Graham te horen dat zijn leven aan een zijden draadje hing. “Ik had de helft van mijn bloed verloren, dat is enorm veel. Levensgevaarlijk, uiteraard. Ik weet nog dat ik aan een verpleegster vroeg of ik dood ging gaan, en ze pauzeerde nét iets te lang voor ze antwoord gaf. Dat was eng.” De talkshowpresentator is de NHS, de Britse gezondheidsdienst, echter heel dankbaar. “Zo zie je maar hoe belangrijk zo’n medisch veiligheidsnet kan zijn. Ze hebben mijn leven gered.”

Bovendien heeft hij een positieve attitude overgehouden aan de ervaring, meent hij. “Ik heb geleerd dat ik risico’s moet nemen in het leven, omdat dat leven wel eens heel kort zou kunnen zijn. Je kan er dus maar beter voor gaan.” Er zit enige logica in, gezien hij een succesvolle acteercarrière achter de rug heeft en sinds 2007 ook ‘The Graham Norton Show’ - één van de best bekeken programma’s in Engeland - op zijn naam heeft staan. “Ik heb ook geleerd om tegenslagen beter te verwerken. Mijn vriend maakte het de volgende dag namelijk opeens uit. Niet de beste timing! Maar ja, ik wist dat er ergere dingen konden gebeuren.”

“Ik zou het niemand aanraden, zo neergestoken worden”, grapt hij. “Maar voor mij is het wel een belangrijke levensles geweest.”

