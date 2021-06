‘Gossip Girl’-actrice Leighton Meester binnenkort te zien in nieuwe Netflixfilm ‘The Weekend Away’

Speciale ervaring

Verder krijgt Leighton Meester in de film nog het gezelschap van ‘Batwoman’-actrice Christina Wolfe, Ziad Bakri en Luke Norris. Wanneer de thriller op Netflix verschijnt, is momenteel nog niet bekend. Voor Leighton is het bovendien al een tijdje geleden dat ze nog eens in een film meespeelde. In 2020 was ze nog te zien in de sitcom ‘Single Parents’, maar die reeks verdween al na twee seizoenen van de buis. In het verleden was de actrice ook nog te zien in ‘Making History’, ‘The Orville’, ‘The Last Man On Earth’ en natuurlijk ook ‘Gossip Girl’.