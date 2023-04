Gordon reageert razend op ex-verloofde: "Je ring krijgt plaatsje op bodem van Amsterdamse haven"

celebritiesDe Nederlandse zanger en presentator Gordon Heuckeroth (54) heeft voor het eerst gereageerd op het plotse afspringen van zijn verloving met zijn 24 jaar jongere vriend Gavin Rozario. Op Instagram haalt hij uit naar zijn ex met zware beschuldigingen. “Ik kwam erachter dat je alleen op zoek was naar rijke mannen als slachtoffer. Ik hoop dat gelukkig bent met het geld en nu mooie dingen voor jezelf kan kopen”.

KIJK. Wie is Gavin Rozario?

Een maand geleden kon het geluk van Gordon niet op. Zijn vriend Gavin, met wie hij sinds januari 2023 samen was, vroeg hem ten huwelijk. “Tegen al mijn verwachtingen in, ging mijn vriend op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen”, schreef Gordon toen op Instagram. “En nu kon ik niets anders zeggen dan ‘ja’. In alles weet hij bij mij de juiste snaar te raken en mij de liefde te geven waar ik zo naar verlangd heb. Omdat ik hier zo lang op heb gewacht.” Later dit jaar zouden de twee elkaar het ja-woord geven. Maar als een donderslag bij heldere hemel werd de relatie beëindigd. De verloving werd afgeblazen en alle schattige en intieme foto’s van het voormalige koppel werden verwijderd.

Flagrante leugen

Gordon heeft nu een uitgebreid statement geplaatst op Instagram naar aanleiding van het verhaal dat zijn ex-verloofde Gavin Rozario heeft gedaan in het weekblad ‘Privé’. In het bericht richt hij zich rechtstreeks tot zijn voormalige geliefde en deelt hij ook enkele screenshots uit WhatsAppgesprekken. “Dat ik een huwelijksaanzoek afdwong is een flagrante leugen!”

“Ik wilde eerst niet reageren, maar aangezien je me valselijk beschuldigt, zal ik het moeten doen”, begint Gordon zijn uitgebreide reactie. Daarin schrijft de entertainer dat hij nog steeds van Gavin houdt, maar dat vandaag misschien een keerpunt is. Hij bevestigt het verhaal dat de twee elkaar ontmoetten via datingapp Grindr. “Maar we vonden het allebei chiquer om dat niet in de media te noemen. Van liegen is dus geen sprake, niet vertellen is iets anders.”

Gavin stelde in het gesprek met ‘Privé’ ook dat het initiatief voor hun verloving van Gordon kwam. Daarop reageert hij: ‘Ik zal geen verdere details over mijn privéleven vrijgeven, maar dat ik mijn huwelijksaanzoek zou hebben afgedwongen, is een flagrante leugen! We hebben er samen over gesproken en jij zei: ‘waar kan ik het beste een aanzoek doen?’ En ik zei dat de Malediven de meest romantische plek op aarde is! Jij hebt het geregeld!!!”

Complete verrassing

Volgens Gordon was Gavin degene die vanaf week één wilde trouwen en samen plannen maken. “Je kocht de ring zelf en regelde de fotograaf en het diner waar je mij zou vragen. We wisselden alleen foto’s uit van ringen die we mooi vonden. Je voorstel was een complete verrassing.”

Gavin was volgens Gordon niets minder dan een ‘golddigger’. “Toen ik erachter kwam dat je vooral op zoek was naar rijke, vermogende mannen als slachtoffer, zegt de foto met daddy hunter alles. Ik hoop dat je blij bent met het geld en nu zelf leuke dingen kunt betalen.”

Op de bodem van de Amsterdamse haven

Gordon geeft toe dat hij drie keer boos is geworden op Gavin, maar stelt dat dit op ‘een normale respectvolle manier’ is gegaan en dat hij nooit een vinger naar zijn ex-verloofde heeft uitgestoken. “Helaas kan ik je ring niet retourneren, omdat je geen goud naar Australië mag sturen, maar hij krijgt een mooi plekje hier op de bodem van de Amsterdamse haven. Mijn liefde was oprecht en je sms van een dag voordat je het uitmaakte ‘jij bent de man van mijn dromen’, zegt genoeg over je eigen mentale toestand.”

