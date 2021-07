Gordon Ramsay verpest huwelijksdag van pasgetrouwd koppel door opnames van nieuwe tv-show

Celebrities Pete Davidson wil al zijn 100 tattoos laten verwijde­ren: “Op mijn dertigste moeten ze allemaal weg zijn”

5 juli Pete Davidson (27), een Amerikaanse komiek en de ex van Ariana Grande (28), wil al zijn tattoos laten verwijderen. Een serieus karweitje, want Davidson heeft in totaal 100 tatoeages op zijn lichaam staan. Het hele proces neemt volgens Pete dan ook zo'n twee tot drie jaar in beslag.