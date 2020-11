Gordon Ramsay doneerde 50.000 dollar aan overleden ‘MasterChef Junior’-deelnemer in strijd tegen zeldzame kanker

De jongen nam in 2018 deel aan ‘MasterChef Junior’, toen hij slechts elf jaar oud was. Helaas had hij op dat moment al veel meegemaakt: z'n moeder was vermoord door zijn vader, die daarna zelfmoord pleegde. De jongen werd opgevoed door z'n grootmoeder en oom. Toen hij dertien was, werd een zeldzame vorm van kanker bij hem vastgesteld: zo zeldzaam dat er wereldwijd slechts zes gevallen bekend zijn.