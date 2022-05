‘Goodfellas’-ster Ray Liotta overleden op 67-jarige leeftijd

CelebritiesRay Liotta is op 67-jarige leeftijd overleden in de Dominicaanse Republiek. Liotta zou ‘in zijn slaap’ overleden zijn. Volgens ‘TMZ’ is er geen sprake van kwaad opzet. De acteur was momenteel in de Dominicaanse Republiek voor de opnames van de film ‘Dangerous Waters’.

De ‘Goodfellas’-ster laat zijn dochter Karsen en zijn verloofde Jacy Nittolo achter. De acteur werd begin mei voor het laatst gezien in het openbaar. Liotta werd toen samen met zijn vrouw gefotografeerd terwijl ze op weg waren naar het Italiaanse restaurant Spruzzo in Los Angeles. Ook zijn laatste post op sociale media dateert van begin mei.

De acteur had nog verschillende projecten op de planning staan. Naast ‘Dangerous Waters’ was de acteur ook nog bezig met de opnames van ‘April 29, 1992’ en ‘The Substance’. Liotta heeft ook nog een rol in de film ‘Cocaine Bear’, geregisseerd door Elizabeth Banks. De releasedatum van deze prent is normaal voorzien voor 2023. De opnames voor deze laatste waren ook al afgerond.

126 titels

De iconische acteur is in 1954 geboren in New Jersey en werd reeds op jonge leeftijd achtergelaten in een weeshuis. Toen hij zes maanden oud was werd hij geadopteerd. Hij heeft een zus, Linda, die eveneens geadopteerd is. Ray kwam op latere leeftijd te weten dat dat hij nog één biologische zus, één biologische halfbroer en vijf biologische halfzussen heeft.

Ray Liotta heeft meer dan 126 titels op zijn naam staan, maar raakte vooral bekend door zijn rol in ‘Goodfellas’. Daarnaast had de acteur in het verleden ook al een rol naast Taron Egerton in de Apple TV-serie ‘Black Bird’. Liotta speelde daarnaast ook al samen met Jennifer Lopez in de misdaadserie ‘Shades of Blue’. Ray maakte zijn debuut in de televisiefilm ‘Hardhat and Legs’ in 1980. Zijn debuut op het witte doek kwam er in 1983 in de film ‘The Lonely Lady’. Zijn eerste grote rol kwam er pas drie jaar later, in 1986, met de film ‘Something Wild’. Zijn prestatie leverde hem destijds ook zijn eerste Golden Globe-nominatie op.

Ray Liotta was in het verleden ook al eens getrouwd. In 1997 gaf hij het jawoord aan actrice en producent Michelle Grace. De twee gingen uit elkaar in 2004. Samen hebben ze ook een dochter.

