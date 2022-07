‘Goodfellas’-acteur Paul Sorvino op 83-jarige leeftijd overleden

Volgens Roger Neal stierf Paul Sorvino een natuurlijk dood in z'n huis in Indiana. Hij laat een vrouw en drie kinderen na. Een van hen is actrice Mira Sorvino, die in 1996 een Oscar won voor haar rol in ‘Mighty Aphrodite’. Echtgenote Dee Dee liet na het overlijden weten: “Er zal nooit nog een andere Paul Sorvino zijn. Hij was de liefde van mijn leven en een van de beste acteurs die ooit op het scherm en op het podium te zien waren.”

De Amerikaanse Sorvino speelde mee in meer dan 50 films en een dozijn tv-reeksen. Zijn meest iconische rol was ongetwijfeld die in ‘Goodfellas’ van Martin Scorcese uit 1990. Daarin speelde hij een maffiabaas. Ook was hij te zien in verschillende afleveringen van ‘Law and Order’. Zijn laatste rollen speelde hij in 2019.