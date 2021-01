‘Golden Girl’ Betty White viert 99ste verjaardag: “Stoppen? Ik ben niet gemaakt om in mijn zetel weg te kwijnen”

CelebritiesZe werd geboren in de roaring twenties en toch is ze vandaag nog steeds één van de meest energieke actrices in Hollywood. Betty White vierde zondag haar 99ste verjaardag: een grote mijlpaal, maar volgens de actrice zelf is er niets aan: “Het geheim van een gelukkig leven? Optimisme! En misschien af en toe een goed glas wodka.” Een portret van een waar icoon, die ooit als assistente voor een lokaal tv-station begon en drie keer in het huwelijksbootje stapte voor ze de liefde van haar leven tegenkwam.