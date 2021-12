‘Golden Girl’ Betty White overleden vlak voor 100ste verjaardag

White kreeg vooral bekendheid door haar rollen in de series ‘The Golden Girls’ en ‘Hot in Cleveland’ en de film ‘The Proposal’. Al meer dan tachtig jaar was ze aan de slag als actrice. In 2013 brak ze zelfs het Guinness World Record voor langste tv-carrière als vrouw. Haar overlijden komt onverwacht omdat ze begin dit jaar in een interview nog vertelde dat ze op haar 99ste gezegend is met een goede gezondheid. “Het geheim van een gelukkig leven? Optimisme! En misschien af en toe een goed glas wodka”, lachte ze.

De actrice overleed vrijdagochtend in haar woning in Carmel, Californië. Een paar dagen geleden nog maar postte ze een tweet waarin ze een interview met tijdschrift People aankondigde. “Betty stond op het punt om 100 te worden, maar ik dacht dat ze eeuwig zou leven”, reageert haar manager en goeie vriend Jeff Witjas in een statement aan hetzelfde magazine. “Ik zal haar verschrikkelijk hard missen. Ik denk niet dat Betty schrik had om te sterven, want ze wou altijd haar overleden man Allen Ludden vervoegen. Ze geloofde echt dat ze hem opnieuw zou zien na haar overlijden.”

Doorbraak in 1952

Hoewel ze de laatste decennia niet meer van het grote scherm weg te denken viel, begon een jonge Betty in 1939 helemaal onderaan de ladder: als assistente voor een lokaal tv-station in Los Angeles, waar ze opgroeide. Na enkele kleine tv-klussen brak ze in 1952 door met haar eerste sitcom: ‘Life with Elizabeth’, een grappig verhaal over een vrouw die haar echtgenoot het leven zuur maakte. White werkte ook achter de schermen mee aan de show, en werd daarmee meteen één van de eerste vrouwelijke producers in Hollywood.

Maar haar bekendste rol kwam ongetwijfeld pas in de jaren 80, dankzij het razend populaire ‘Golden Girls’. Een sitcom over vier oude vrouwen die samenwonen onder één dak in Miami. Daarin was Betty te zien als Rose Nylund, een goedhartige naïeveling die naast actrices Bea Arthur, Rue McClanahan en Estelle Getty hilarische avonturen beleefde. De reeks liep van 1985 tot 1992, en eindigde omdat Bea haar rol naast zich neerlegde. De overige drie dames, inclusief Betty, probeerden het nog eens in een spin-off genaamd ‘The Golden Palace’, maar dat werd geen succes. Voor haar rol in ‘The Golden Girls’ kreeg White elf awards, waaronder een Primetime Emmy Award.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Betty White (uiterst rechts) met haar 'Golden Girls'-collega's. © AP

Volledig scherm Betty White had een grote liefde voor dieren. © NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

Volledig scherm Betty White met haar derde echtgenoot en grote liefde Allen Ludden in 1965. © AP

Volledig scherm Betty White was samen met Sandra Bullock te zien in ‘The Proposal’. © REUTERS

Liefde op het eerste gezicht

White had ook een bewogen privéleven, al sprak ze daar niet vaak over in interviews. De actrice is maar liefst drie keer getrouwd. De eerste keer in 1945, met legerpiloot Frederick Barker, al duurde dat huwelijk slechts één jaar. In 1947 al probeerde ze het een tweede keer met Hollywood-manager Lane Allen, maar ook dat sprookje eindigde in 1949. “Ik ben er te snel voor gegaan”, aldus Betty daarover. “Zo komt het dat ik al twee keer getrouwd was voor ik de liefde van mijn leven ontmoette.” Die kwam er in de vorm van Allen Ludden, presentator van de tv-quiz ‘Password’. Ze leerde hem kennen op de set, en het was liefde op het eerste gezicht. De man had al drie kinderen uit een eerdere relatie: David, Martha en Sarah. White en Allen stapten in 1963 in het huwelijksbootje, en bleven gelukkig getrouwd tot hij in 1981 stierf aan maagkanker. “Ik heb meteen beslist om nooit nog te hertrouwen. Hij zal altijd mijn ware liefde zijn”, verklaarde ze nadien.

Ook na de dood van haar echtgenoot bleef Betty acteren. “Dat was het andere deel van mijn leven dat me erg gelukkig maakte”, legt ze uit. De laatste 20 jaar was ze onder andere te zien in de Sandra Bullock-film ‘The Proposal’ (2009), en had ze gastrollen in bekende programma’s zoals ‘Malcolm In The Middle’, ‘My Wife And Kids’, ‘The Bold and the Beautiful’ en ‘Bones’. Om nog maar te zwijgen van haar eigen succesvolle comedyshows, zoals ‘Betty White’s Off Their Rockers’, de Amerikaanse versie van ‘Benidorm Bastards’.