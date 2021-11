Goed voor een half miljoen likes, maar amper te bespeuren: wie is de mysterieuze echtgenoot van Dolly Parton?

Celebrities Taylor Swift verbreekt eigen record van best beluister­de album

Taylor Swift (31) heeft haar eigen Spotify-record uit 2020 verbroken. Haar nieuwe plaat ‘Red (Taylor’s Version)’ is het meest beluisterde album van een vrouwelijke artiest in één dag én Swift is ook de meest gestreamde artieste ooit op Spotify in één dag. Dat laat de streamingdienst weten op Twitter.

