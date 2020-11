Godlastering, doodslag en trouwen met tieners: de strafste streken van de rocksterren

CelebritiesDeze week is het vijftig jaar geleden dat ‘The Doors’-frontman Jim Morrison veroordeeld werd tot zestig dagen dwangarbeid voor godslastering en ook een boete kreeg omdat hij naar verluidt z’n geslachtsdeel had getoond in het openbaar. Al is Jim lang niet de enige rockster over wie straffe verhalen de ronde doen. Een overzicht!

Jim Morrison

De heisa rond Jim Morrison begon in 1969 met een concert van The Doors in Miami. Naar verluidt had Morrison tijdens het optreden z’n geslachtsdelen getoond aan de tienduizend aanwezigen. Anderhalf jaar later kwam het tot een proces, waarbij alles draaide om de vraag of Morrison dat echt had gedaan. Hoewel er bijna vijfhonderd foto’s in de rechtszaak werden gebruikt als bewijsmateriaal, was er immers geen enkele foto waarop Jim z’n piemel effectief toonde.

Het gebrek aan feitelijk bewijsmateriaal bleek echter geen probleem voor de rechter. Omdat de groep al een behoorlijk stevige reputatie had uitgebouwd, werd Jim veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en een boete van 500 dollar. Hij werd bovendien ook veroordeeld tot zestig dagen dwangarbeid wegens godslastering. De zanger vocht z’n straf aan, en bleef in tussentijd - na het betalen van een borgsom van vijftigduizend dollar - op vrije voeten. Jim trok naar Los Angeles, waar hij met de rest van de band het album ‘L.A. Woman’ afwerkte. Om aan z’n veroordeling te ontsnappen boekte hij vervolgens een vlucht naar de Franse hoofdstad Parijs. Daar bleef hij ook tot aan z’n dood - op 3 juli 1971 - wonen. Hij ligt er vandaag nog steeds op het beroemde kerkhof Père-Lachaise.

In 2010 kreeg Morrison unaniem gratie van de clementieraad van de staat Florida voor zijn misdaad. Zijn weduwe Patricia Keneally Morrison was echter niet opgezet met dat gebaar: “Ik heb hier echt een probleem mee. Een pardon zegt in feite dat al het lijden, alles wat Jim en ik doormaakten tijdens het proces, teniet werd gedaan.”

Ozzy Osbourne

Zonder twijfel de man die al meermaals dood had moeten zijn. En toch: de 71-jarige Ozzy Osbourne leeft, ondanks zware drank - en drugproblemen uit het verleden, nog steeds. Reden genoeg voor enkele wetenschappers om in 2010 het bloed van de ‘Black Sabbath’-frontman eens aan een analyse te onderwerpen. “Ik stond daar aanvankelijk niet om te springen”, zo gaf Ozzy later toe. “Maar het triggerde me ook wel. Ik heb jarenlang niets anders gedaan dan iedere dag gezopen en gesnoven. Er is geen enkele plausibele reden waarom ik nog leef en zoveel anderen al dood zijn. Misschien kan mijn DNA wel vertellen waarom dat zo is.”

Geneticus Nathaniel Pearson kon vervolgens inderdaad vaststellen dat het DNA van Ozzy erg bijzonder is. Zo omschreef hij de rocker als ‘een genetische mutant’. “Hij heeft genetische variaties in z’n lijf die ervoor zorgen dat hij op een heel andere manier drank en drugs verwerkt en minder verslavingsgevoelig is”, klonk het.

Verrassend genoeg is er wel een alledaags product waar Ozzy zo ver mogelijk van weg moet blijven. “Geen idee hoe het komt, maar hij mag absoluut geen koffie drinken. Dat is zijn kryptoniet als het op verslavingen aankomt”, aldus de wetenschapper.

Keith Moon

De voormalige drummer van de Britse band The Who - die aan een overdosis stierf in 1978 - stond bekend om z’n extreme leven. Daarin speelde vooral de drankverslaving van ‘Moon the Loon’ een grote rol. Zo is er het beruchte verhaal dat een stomdronken Keith in 1967 na een concert in Michigan in een ruzie verzeilde. Die liep zodanig uit de hand dat Keith, die die dag ook z’n 21 ste verjaardag vierde, knock-out werd geslagen en in het plaatselijke ziekenhuis belandde.

De overige bandleden waren zo boos over de hele situatie, dat ze hun hotelkamer volledig sloopten en een piano in het zwembad kieperden. Naar hedendaagse normen berokkenden de bandleden voor zo’n 150.000 euro schade. Het mag dus amper verbazen dat The Who een hele tijd niet welkom was in verschillende hotels wereldwijd...

Keith Richards

Ook van Rolling Stones-gitarist Keith Richards (76) doen er heel wat wilde verhalen de ronde. Al is het meest opmerkelijke relaas toch wel dat Keith de as van z’n overleden vader zou hebben opgesnoven. Dat vertelde Keith in een openhartig interview met het Britse muziekblad NME. “Ik was helemaal van de kaart toen Bert (zijn vader) stierf in 2003", klonk het. “Om mijn verdriet een plaats te geven, kreeg ik het idee om de as van m’n vader te mengen met cocaïne en dat vervolgens op te snuiven.”

Omdat het verhaal voor heel wat ophef zorgde, zag de manager van Richards zich genoodzaakt om het hele zaakje te ontkennen. Ook Keith liet vervolgens weten dat hij dit niet letterlijk bedoelde. Ja ja...

Nikki Sixx

Uiteraard kunnen de leden van Mötley Crüe niet in dit lijstje ontbreken. Zo schreef bandlid Nikki Sixx (61) met ‘Kickstart my heart’ niet alleen een van de grootste succesnummers van de band, hij lag ook letterlijk aan de basis van de song. Het verhaal gaat als volgt: Sixx kampte jarenlang met een zware heroïneverslaving, wat in 1987 uiteindelijk tot een overdosis leidde. Er werd een ambulance gebeld, die Sixx met spoed naar het ziekenhuis bracht. Onderweg werd de rockster gedurende twee minuten doodverklaard. De ambulanciers kregen uiteindelijk z’n hart opnieuw aan het kloppen. Vandaar dus ‘Kickstart my heart’.

Overigens zette de bijna-doodervaring Sixx niet aan het denken. Integendeel. Hij wist uit de ambulance te springen, een ritje naar z’n thuis te versieren en ging vervolgens verder feesten en heroïne gebruiken. Weinig verrassend dus dat er niet veel later opnieuw een tripje naar de kliniek volgde...

Vince Neil

Niet alleen Nikki Sixx houdt de eer van Mötley Crüe - ahum - hoog in dit lijstje. Ook een ander lid van de Amerikaanse band, zanger Vince Neil (59), doet z’n duit in het zakje. Maar waar het gedrag van Nikki enkel schadelijk was voor de man zelf, heeft het verhaal van Vince veel zwaardere consequenties. Hij heeft - ook al was het onbedoeld - immers de dood van ‘Hanoi Rocks’-gitarist Nicholas ‘Razzle’ Dingley op z’n geweten.

Alles gebeurde in de vroege uurtjes van 8 december 1984. De Finse band ‘Hanoi Rocks’ had er net hun eerste Amerikaanse tournee opzitten, en vierde samen met Mötley Crüe hun geslaagde passage in the US of A. Vince en Nicholas konden het goed met elkaar vinden, en waren al de hele dag stevig aan het doorzakken. Op een bepaald moment besliste Vince om een nieuwe voorraad drank in te slaan en hij vroeg Nicholas om mee te gaan. Tijdens de rit op Hollywood Boulevard verloor Vince Neil de controle over het stuur en crashte hij tegen een andere wagen. Alle betrokkenen kwamen er met de kleerscheuren vanaf, maar Razzle niet. De 24-jarige gitarist stierf onderweg naar het ziekenhuis.

Vince Neil kwam er vanaf met een cheque van 2,5 miljoen dollar en een gevangenisstraf van dertig dagen. “Ik heb spijt van wat er gebeurd is en ik besef dat ik amper gestraft ben voor wat er gebeurd is”, vertelde Vince enkele jaren geleden. “Ik heb een cheque geschreven en ik heb ocharme dertig dagen vastgezeten. Terwijl ik echt naar de gevangenis had moeten gaan. Ik verdiende dat.”

Steven Tyler

‘Aerosmith’-opperhoofd Steven Tyler (72) staat al z’n hele leven bekend als een womanizer die de mooiste vrouwen weet te versieren. En hoewel Steven ondertussen al zo’n zes jaar gelukkig is met z’n vriendin Aimee Preston (31), was hij in het verleden niet vies van avontuurtjes met groepies. Al is de romance die hij beleefde met Julia Holcomb in de seventies allesbehalve een klassiek liefdesverhaal.

Steven was in 1975 zo gek op de 16-jarige Julia, dat hij er alles aan wilde doen om een relatie met haar aan te knopen. Hij smeekte de ouders van Holcomb om de voogdij over hun dochter aan hem af te staan, zodat ze legaal bij elkaar konden zijn. Steven was zelfs van plan om met Julia te trouwen. Toen ze plots zwanger bleek, wilde hij echter eerst dat ze een abortus onderging. “Ik stemde toe, maar nadien was het nooit meer hetzelfde”, aldus Julia. “Als ik naar Steven keek, dacht ik automatisch aan onze dode baby.” Het koppel ging uiteindelijk na een relatie van drie jaar uit elkaar.

Steven Tyler is trouwens niet de enige rockster met een voorkeur voor (zeer) jonge deernes. Zo huwde Jerry Lee Lewis ooit met z’n dertienjarige nichtje Myra.

Gram Parsons

De Amerikaanse muzikant Gram Parsons stond tijdens z’n korte leven - Parsons stierf op z’n 26ste - dan wel bekend als een fervent gebruiker van drank en drugs, maar het meest straffe verhaal over hem speelt zich af na zijn dood. Gram - die The Byrds weer hip maakte - wilde namelijk gecremeerd worden en niet begraven. Dat was tegen de zin van z’n stiefvader, die het lichaam van Gram wilde begraven in New Orleans.

Grams’ roadmanager Phil Kaufman en een van z’n assistenten staken daar echter een stokje voor. Het tweetal trok naar de luchthaven van LA, waar ze het lichaam van Parsons onderschepten en met een gestolen lijkwagen naar de woestijn reden. Daar goten ze vijf liter benzine over de kist van Parsons, die ze vervolgens in brand staken. Enkele dagen later werd het tweetal weliswaar gearresteerd, maar niet veroordeeld. Omdat er in Californië geen wet is die het stelen van een lijk verbiedt, kregen ze slechts een boete van 750 dollar voor het stelen van de kist.

Marilyn Manson

Marilyn Manson, het alter ego van Brian Hugh Warner (51), is altijd al een bron van provocatie geweest. Al is geen enkel verhaal van de shockrocker zo shocking als zijn aanvaring met Joshua Kessler in 2001.

Tijdens een show in Detroit werd bewakingsagent Joshua immers gevloerd door Manson. De zanger, die enkel een string en panties droeg, spuwde eerste op Joshua’s en wreef vervolgens z’n kruis over het hoofd van de man. Kressler deed Manson een proces aan, dat uiteindelijk drie jaar aansleepte. Manson kon tot twee jaar cel krijgen, maar uiteindelijk werd de zaak in der minne geregeld. Manson was tevreden en sprak van een ‘overwinning voor de kunst’.

Boy George

Hij hoort als artiest misschien niet thuis in het lijstje rocksterren, maar de escapades van Boy George (59) doen dat wel. De Britse singer-songwriter staat sowieso niet bekend als een lieverdje, maar wat hij in 2009 deed, tart alle verbeelding. George contacteerde toen de 29-jarige, mannelijke Noorse escort Auden Carlsen voor een naakte fotoshoot bij hem thuis. Carlsen ging in op het voorstel, en zakte af naar het Londense appartement van de ‘Culture Club’-zanger.

Daar duurde het echter niet lang voor de shoot uit de hand liep. George, die dankzij verschillende lijntjes cocaïne helemaal weg was van de wereld, raakte er immers van overtuigd dat Auden z’n computer wilde hacken. George flipte, ketende Carlsen vast aan een radiator en begon hem daarna herhaaldelijk te slaan met een ijzeren ketting.

Na dat incident kwam George - weinig verrassend - voor de rechter, die hem een gevangenisstraf oplegde van 15 maanden. De muzikant kwam echter na vier maanden al vrij dankzij goed gedrag. “Die periode in de gevangenis deed me beseffen dat ik moest stoppen met drank en drugs”, aldus George. De zanger kickte af en is ondertussen al zo’n 12 jaar clean.

