Glimlachende Suri Cruise lijkt sprekend op mama Katie Holmes

Een stralende Suri Cruise werd eerder deze week gefotografeerd op het vliegveld van Newark, in New Jersey. De 16-jarige werd vergezeld van haar moeder, Katie Holmes. Die droeg - in tegenstelling tot haar dochter - nog een mondmasker voor de vlucht.

Suri is de dochter van Katie en Tom Cruise. Die trouwden in 2006, maar gingen in 2012 uit elkaar. Katie kreeg toen de volledige voogdij over Suri. Sindsdien heeft het meisje haar vader amper nog gehoord of gezien, klinkt het bij welingelichte bronnen. Of Katie daar de hand in heeft vanuit een angst dat Tom haar dochter zal inwijden in zijn Scientology-geloof, is niet duidelijk. Bronnen speculeren ook dat Tom simpelweg niet geïnteresseerd is in zijn dochter.

Wat er ook van zij, moeder en dochter lijken het prima te vinden met z'n tweetjes. In 2019 vertelde de actrice in een interview met Elle over het moederschap. “Ik was zo blij dat ik als twintiger al moeder werd. Het is zo leuk dat onze leeftijden passen. Elke leeftijd die mijn kind gehad heeft en de leeftijd die ik op dat moment had, is al een goeie match gebleken. We zijn samen opgegroeid.”

