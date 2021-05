Glenn Close openhartig in nieuwe docuserie: “De sekte heeft emotionele en psychologische ravage aangericht”

In ‘The Me You Can’t See', een reeks van prins Harry en Oprah Winfrey, vertelt Glenn Close hoe ze opgroeide in een sekte. Toen ze zeven jaar oud was, raakte haar vader betrokken bij ‘Moral Re-Armament’, een religieuze groep wiens basisidee was dat verandering in de wereld begint met verandering in jezelf. De familie verhuisde zelfs naar Zwitserland om dicht bij het hoofdkwartier van de sekte te blijven. “Ik zat in een groep die MRA heet", zegt Glenn in de reeks. “Eigenlijk was het een sekte. Iedereen verkondigde dezelfde dingen en er waren heel wat regels en veel controle. Alles wat je voor jezelf wilt doen, wordt als ‘egoïstisch’ beschouwd", klinkt het. “We gingen nooit op vakantie. We hebben ook geen gemeenschappelijke herinneringen, buiten aan wat we hebben meegemaakt, en dat was verschrikkelijk."