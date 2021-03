‘Glee’-cast komt samen op de GLAAD Media Awards als eerbetoon aan overleden Naya Rivera

Celebrities Gwyneth Paltrow geeft advies: “Breng een beetje porno in je relatie”

23 maart Van Gwyneth Paltrow (48) zijn we ondertussen al wat gewoon als het op ‘sekstalk’ aankomt, maar haar recent advies krijgt toch wat tegenkanting. Op haar lifestylesite Goop geeft de Amerikaanse actrice haar lezers het advies om af en toe wat meer porno te brengen in hun relatie. Iets waar niet iedereen enthousiast over is.